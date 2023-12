Skandaliczne sceny w Sejmie. Andrzej Duda reaguje

- Wiadomość o wtorkowym incydencie dotarła do prezydenta w czasie, kiedy składał wizytę w Genewie w związku z 75. rocznicą uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. To była szokująca i przykra informacja , także dlatego, że dzień wcześniej w Pałacu Prezydenckim, zgodnie z wieloletnią tradycją, prezydent z pierwszą damą gościł przedstawicieli społeczności żydowskiej - powiedział prezydencki minister.

Konfederacja reaguje na incydent z Braunem. "To był happening"

Po skandalicznym zachowaniu posła Konfederacji szef Kancelarii Sejmu skierował do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa . Oskarżenia wobec Brauna dotyczą m.in. czynów, które "mogą być kwalifikowane jako przestępstwo przeciwko wolności sumienia i wyznania".

Z kolei nowy minister sprawiedliwości wskazał cztery przepisy z Kodeksu karnego (art. 119, 157, 195 oraz 257), które mógł złamać Grzegorz Braun. Sam polityk Konfederacji nie widzi nic złego w swoim postępowaniu. Innego zdania jest część formacji, do której należy. Klub parlamentarny nałożył na niego zakaz wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu oraz zawiesił w prawach członka partii.

Dopytywana, czy zachowanie Grzegorza Brauna można nazwać instalacją artystyczną, Ewa Zajączkowska-Hernik odpowiedziała, że "niektórzy też tak to określają ze względu na to, że Grzegorz Braun jest artystą, jest reżyserem i być może to jest jego forma ekspresji".