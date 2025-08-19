Kłótnia o nieobecność Polski w USA. "Nie będzie łatwo współpracować"

W skrócie Trwa spór między przedstawicielami rządu i Pałacu Prezydenckiego o brak polskiej delegacji na szczycie w Waszyngtonie.

Minister Radosław Sikorski oraz Marcin Przydacz publicznie przedstawiają odmienne wersje wydarzeń dotyczących zgłoszenia Polski do udziału w spotkaniu.

Spotkanie koalicji chętnych i narady z udziałem Donalda Tuska mają omówić sytuację oraz ustalić dalsze działania.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

O poranku w RMF FM prezydencki ministerMarcin Przydacz - odpowiedzialny za Biuro Polityki Międzynarodowej w KPRP - stwierdził, że "to Donald Tusk i Radosław Sikorski nie zgłosili obecności Polski na rozmowach w Waszyngtonie".

Po kilkudziesięciu minutach do wypowiedzi odniósł się minister spraw zagranicznych.

Nieobecność przedstawiciela Polski w Waszyngtonie. Szef MSZ odpowiada

"Wiceminister Przydacz dostał z MSZ szczegółową relację z telekonferencji Koalicji Chętnych i wie, że nie było tam żadnego zgłaszania obecności. Mamy transkrypt" - napisał w sieci Radosław Sikorski.

Minister spraw zagranicznych dodał też: "Nie będzie łatwo współpracować bez szacunku dla faktów i minimum dobrej woli".

Wcześniej we wtorek podobne stanowisko do Marcina Przydacza wygłosił rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Jak mówił, kluczowe dyskusje na temat tego, jak ma wyglądać spotkanie w Waszyngtonie, odbywały się w ramach spotkań koalicji chętnych w sobotę i w niedzielę, w których uczestniczyli Donald Tusk i Radosław Sikorski.

- Podczas tych spotkań nie zgłoszono chęci uczestnictwa Polski w spotkaniu organizowanym przez Donalda Trumpa - wskazał Leśkiewicz. Dodał też, że "również kierownik ambasady Polski w Waszyngtonie nie podjął żadnych kroków", żeby reprezentant z naszego kraju pojawił się w Białym Domu.

Spotkanie koalicji chętnych. Donald Tusk weźmie udział w naradach

Centrum Informacyjne Rządu przekazało we wtorkowym komunikacie, że na godzinę 12:00 zaplanowano spotkanie online koalicji chętnych. Podczas rozmów Polskę reprezentować będzie Donald Tusk.

Następnie premier połączy się zdalnie na spotkaniu Rady Europejskiej. "Spotkania będą dotyczyć omówienia wyników wczorajszych (poniedziałkowych - red.) rozmów w Waszyngtonie" - przekazało CIR.

W poniedziałek doszło do spotkania Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem w Białym Domu. Niedługo później do rozmów dołączyło kilku europejskich liderów.

Poseł PiS o rozmowach z Trumpem: Zełenski zabrał ze sobą sponsorów Polsat News Polsat News