Wokół Adama Glapińskiego rozegrało się w ostatnich miesiącach polityczne bingo: mamy niespełnioną obietnicę Donalda Tuska, że prezes Narodowego Banku Polskiego będzie z tej instytucji wyprowadzony. Jest postępowanie w sprawie postawienia przed Trybunałem Stanu ciągnące się tak długo, że nikt w zasadzie o nim nie pamięta. A do kompletu - usłużny PiS-owi Trybunał Konstytucyjny, zdaniem którego postawić Glapińskiego przed TS nie można.

W nowym odcinku "Politycznego WF-u" Piotr Witwicki przypomniał, że to "klasyczne" w swym kształcie orzeczenie TK wydali Bogdan Święczkowski, Krystyna Pawłowicz oraz Julia Przyłębska. - I w takim niespodziewanym dość gronie Trybunał Konstytucyjny uznał, że to jest funta kłaków warte i Trybunał Stanu może się odczepić od Glapińskiego - mówił redaktor naczelny Interii.

Adam Glapiński próbuje dogadać się z rządem? "Uważnie patrzy na 2026 rok"

Ostatnio jednak głośniej było o konflikcie, jaki rozgorzał wewnątrz NBP. Otóż pięciu członków zarządu Banku: Piotr Pogonowski, Rafał Sura, Paweł Mucha, Artur Soboń i Marta Gajęcka wytoczyli małą wojnę Glapińskiemu. Co ciekawe, wszyscy są wybrani za poprzedniej władzy, z partyjnego klucza PiS.

- Wypowiedzieli nieposłuszeństwo i przedstawili projekt zmian w banku centralnym przyznający większe kompetencje dla zarządu: nie takie oczywiste premie dla prezesa, jak dotychczas, nie takie oczywiste kontrole nad departamentami, jak w tej chwili... Chcą ograniczyć władzę Glapińskiego, co szefowi NBP się nie podoba - wskazał Marcin Fijołek.

I tu wracamy do początku. W rządzie uznano, że siłowe wyprowadzenie prezesa banku centralnego z pewnością odbiłoby się na rynkach, a europejskie instytucje zaczęłyby pytać, co tam w tej Warszawie się zdarzyło. Lecz skoro szef NBP nie ma immunitetu, dlaczego nie zajęła się nim prokuratura, stawiając zarzuty, a w zamian władza wybrała długą i uciążliwą ścieżkę z Trybunałem Stanu?

- Nie było takiej decyzji politycznej. Ale złośliwi w NBP podsuwali mi od kilku, kilkunastu dni różnego rodzaju dokumenty, sygnały o tym, że Glapiński próbuje dogadać się z rządem - nie w sprawie swojego zatrzymania, bo do tego nie doszło i nie dojdzie. On uważnie patrzy na przyszły rok, kiedy w zarządzie NBP kończy się kadencja Marty Kightley - wyjaśnił Marcin Fijołek w "Politycznym WF-ie".

W rządzie mówią, że Glapiński "ostatnio trochę zmiękł"

Jak dodał prowadzący "Graffiti" w Polsat News, Kightley jest prawą ręką szefa banku centralnego i sami rządzący przyznają w nieoficjalnych rozmowach, że de facto to ona prowadzi NBP, a oceniana jest zresztą "całkiem merytorycznie". - Można jej przedłużyć kadencję o kolejne lata. Problem polega na tym, że wymagałoby to kontrasygnaty premiera i tu wracamy do punktu wyjścia - wskazał.

Autorzy "Politycznego WF-u" postawili więc pytanie: czy Tusk poszedłby Glapińskiemu na rękę, wchodząc w mały deal, polityczno-personalny układ, pozwalając Kightley zasiadać w zarządzie NBP dłużej? - Byłaby to dość niespotykana sytuacja. Rządzący nie potrafią się dogadać z prezydentem, a tutaj w sprawie pierwszej wiceprezes Banku mogłaby być taka zgoda, tym bardziej, iż z rządu słyszę, że Glapiński ostatnio trochę zmiękł - kontynuował Marcin Fijołek.

Czym to zmięknięcie się objawia? Pierwszym "gołąbkiem pokoju" była dość liberalna opinia do budżetu na 2026 rok, nawet miejscami sympatyczna względem władzy, lecz ostatecznie zaostrzona pod wpływem innych członków zarządu NBP. Drugim są regularne obniżki stóp procentowych, co cieszy zwłaszcza ministra finansów Andrzeja Domańskiego.

- Glapiński chce dogadać się z rządem, a że nie ma za sobą zarządu banku centralnego, chciałby to dopiąć - i jeśli chodzi o jego przyszłość, i przyszłość wiceprezes Kightley, i całego NBP - podsumował Marcin Fijołek.

PiS kontra Braun i Polska 2050 w poszukiwaniu fotela wicepremiera

