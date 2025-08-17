Tuż przed godz. 17 Radosław Sikorski poinformował w swoich mediach społecznościowych o zakończeniu wideokonferencji liderów tzw. koalicji chętnych. Opublikował też fotografię ze spotkania - na ekranie jego monitora zobaczyć można m.in. przedstawicieli Francji, Japonii, Niemiec, czy Wielkiej Brytanii.

Minister spraw zagranicznych wskazał, że spotkanie zorganizowane zostało "przed jutrzejszymi rozmowami w Waszyngtonie", w których wziąć mają udział Donald Trump, Wołodymyr Zełenski oraz przywódcy kilku państw europejskich.

Spotkanie liderów "koalicji chętnych". Ustalenia przed szczytem w Waszyngtonie

W poniedziałek ukraiński prezydent uda się na konsultacje do Białego Domu. Towarzyszyć mu będą m.in. kanclerz Niemiec Friedrich Merz, prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, prezydent Finlandii Alexander Stubb, premier Włoch Giorgia Meloni, sekretarz generalny NATO Mark Rutte i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Według doniesień serwisu Axios, amerykański prezydent chce w tym samym tygodniu doprowadzić do trójstronnych negocjacji, w których wezmą udział przywódcy USA, Ukrainy i Rosji.

