W skrócie Donald Tusk bierze udział w spotkaniu koalicji chętnych a później weźmie udział w wideokonferencji Rady Europejskiej, gdzie omawiane będą wyniki rozmów z Waszyngtonu.

Koalicja chętnych to grupa państw oferująca wsparcie dla Ukrainy, w tym możliwość wysłania sił pokojowych i gwarancji bezpieczeństwa.

Negocjacje dotyczące gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy trwają, a jednym z głównych tematów jest formalizacja wsparcia finansowego i militarnego.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Spotkanie online tzw. koalicji chętnych rozpoczęło się po godzinie 12:15. Polskę reprezentuje premier Donald Tusk, o czym poinformowało wcześniej Centrum Informacyjne Rządu.

O 13:00 szef rządu połączy zdalnie na spotkaniu Rady Europejskiej. "Spotkania będą dotyczyć omówienia wyników wczorajszych rozmów w Waszyngtonie" - wskazuje CIR w komunikacie.

Tzw. koalicja chętnych to grupa państw, które zobowiązują się do wsparcia Ukrainy w szerszym zakresie, obejmującym również wysłanie sił pokojowych jako gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa.

Negocjacje ws. Ukrainy. Koalicja chętnych w Waszyngtonie

Rozmowy w Waszyngtonie zakończyły się w poniedziałek wieczorem. Najpierw Donald Trump spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim, następnie z grupą europejskich przywódców.

W tym gronie znaleźli się prezydenci Francji i Finlandii, premierzy Wielkiej Brytanii i Włoch, kanclerz Niemiec, szefowa Komisji Europejskiej oraz sekretarz generalny NATO.

W międzyczasie prezydent USA zadzwonił do Władimira Putina.

Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer powiedział w rozmowie z BBC, że negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi ws. Ukrainy będą kontynuowane we wtorek. Głównym tematem są gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Wcześniej z rozmowie z dziennikarzami prezydent Ukrainy oświadczył, że gwarancje te mają być sformalizowane w ciągu 10 dni. Ponadto przekazał, że część gwarancji dotyczy zakupu amerykańskiej broni o wartości 90 miliardów dolarów.

Według ustaleń agencji Reutera, sojusznicy mają zapewnić Ukrainie ochronę podobną na zasadach artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, ale bez akcesji NATO, na co kategorycznie nie zgadza się Rosja.

Spotkanie Trump-Zełenski w Białym Domu. Prezydent Ukrainy: Jesteśmy gotowi do trójstronnego spotkania Polsat News Polsat News