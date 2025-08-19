W skrócie Spotkanie w Waszyngtonie - zdaniem Rafała Leśkiewicza - nie przyniosło kluczowych decyzji, choć było uznane za ważne przez rzecznika prezydenta.

Polska nie była reprezentowana podczas rozmów w Białym Domu, co wywołało dyskusje o jej roli na arenie międzynarodowej.

Rzecznik prezydenta zapewnił, że głos Polski był słyszalny w przygotowaniach i interes kraju będzie mocno reprezentowany.

W poniedziałek w Białym Domu doszło do spotkania Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim, a tematem rozmów były warunki pokoju w Ukrainie. Niedługo później do dyskusji dołączyło kilku europejskich przywódców, jednak wśród nich zabrakło polskiej reprezentacji.

O tę kwestię pytany był w "Sygnałach dnia" w Programie Pierwszym Polskiego Radia rzecznik prezydenta Polski Rafał Leśkiewicz. Jak podkreślił, spotkanie w Waszyngtonie "było ważne, bo rozpoczyna poważny proces zmierzający do zakończenia wojny w Ukrainie".

Spotkanie w Białym Domu bez udziału Polski. "Nie zapadły kluczowe decyzje"

- Przede wszystkim głos Polski był wyraźnie słyszalny przy okazji przygotowań do rozmów, które odbyły się w Waszyngtonie. Przed spotkaniem na Alasce i po nim prezydent Nawrocki uczestniczył w rozmowach z Trumpem i europejskimi liderami, a poza tym 3 września prezydent osobiście spotka się z Donaldem Trumpem - mówił Rafał Leśkiewicz.

W ocenie rzecznika prezydenta Karola Nawrockiego w poniedziałek w Waszyngtonie "nie zapadły żadne kluczowe decyzje".

- One będą zapadały po spotkaniu Zełenskiego z Putinem czy trójstronnym spotkaniu z udziałem Donalda Trumpa. My będziemy na każdym etapie obecni i nasz głos będzie słyszalny - mówił Rafał Leśkiewicz, dodając, że "interes Polski będzie mocno reprezentowany".

We wtorkowym wywiadzie rzecznik prezydenta Polski przekazał, że kluczowe dyskusje, co do tego, jak ma wyglądać spotkanie w Waszyngtonie, odbywały się w ramach spotkań koalicji chętnych w sobotę i w niedzielę. Udział w nich brali premier Donald Tusk i szef MSZ Radosław Sikorski.

- Podczas tych spotkań nie zgłoszono chęci uczestnictwa Polski w spotkaniu organizowanym przez Donalda Trumpa - dodał Leśkiewicz. Wskazał też, że "również kierownik ambasady Polski w Waszyngtonie nie podjął żadnych kroków", żeby reprezentant z naszego kraju pojawił się w Białym Domu.

W Białym Domu "było miejsce" dla Karola Nawrockiego? "To niepoważne przerzucanie odpowiedzialności"

Rafał Leśkiewicz podkreślił, że jest przekonany, iż stanowisko rządu i prezydenta "jest takie samo, czyli nic o Ukrainie bez Ukrainy". - Jako sąsiad będziemy obecni na każdym etapie kluczowych rozmów pokojowych - dodał.

Prowadzący audycję nadmienił, że wcześniej wiceminister MON Stanisław Wziątek przekazał na antenie, iż w Białym Domu "było miejsce dla Karola Nawrockiego". Podobne stanowisko reprezentują także inni ministrowie.

- Niepoważne jest przerzucanie odpowiedzialności przez przedstawicieli rządu na pana prezydenta Nawrockiego. Te przepychanki wywoływane przez rząd obserwują zarówno nasi przyjaciele, jak i wrogowie - ocenił rzecznik prezydenta.

Zdaniem Leśkiewicza "to nie służy interesowi Polski". - Nie prowadźmy polityki zagranicznej w krótkich spodenkach, zajmujmy się poważną polityką i w poważny sposób rozmawiajmy o przyszłości Ukrainy - dodał.

