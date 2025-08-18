Karol Nawrocki skomentował brak udziału polskiego reprezentanta w szczycie w Waszyngtonie podczas uroczystości powołania członków Kancelarii Prezydenta.

- Nasza uroczystość jest w czasie, w którym tak wiele dzieje się w sytuacji geopolitycznej, w sytuacji międzynarodowej - powiedział.

Szczyt w Waszyngtonie. Nawrocki wskazał na rząd

Prezydent uspokajał w trakcie wydarzenia, że stanowisko Polski jasno zostało przedstawione w ubiegłym tygodniu podczas jego wirtualnych spotkań z Donaldem Trumpem i liderami z Europy. Jak zaznaczył, chodziło m.in. o przypomnienie, by nie ufać słowom Władimira Putina i działaniom Rosji.

- Jak wiemy dzisiaj spotyka się format koalicji chętnych, a w tej koalicji od dłuższego czasu to rząd reprezentuje Polskę - podkreślił. - To pan prezydent Zełenski zapraszał tych liderów europejskich, którzy mają dzisiaj być w Waszyngtonie - dodał.

Nawrocki przypomniał też, że jest jedynym liderem dzisiaj w Europie, który "na bliskim horyzoncie" ma spotkanie z przywódcą USA i wówczas na pewno zamierza poruszyć tematy związane z bezpieczeństwem i pokojem w Ukrainie.

Głowa państwa wezwała również do zachowania "spokoju i rozwagi", oświadczając, że pozostaje w kontakcie z premierem Donaldem Tuskiem. - Jesteśmy oczywiście w kontakcie (z rządem), bo w kwestiach bezpieczeństwa państwa polskiego i sytuacji międzynarodowej nie ma miejsca i nie ma czasu na polityczne emocje, tylko jest interes państwa polskiego - zaznaczył Nawrocki.

Po spotkaniu Trump-Putin. Europa murem za Ukrainą

Również w poniedziałek, na kilka godzin przed szczytem w Waszyngtonie, głos w sprawie spotkania zabrał rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński, który także podkreślał, że polska "polityka zagraniczna musi być jedna".

- Te kwestie są na tyle poważne, że tutaj nie może występować jakiś rozdźwięk czy jakakolwiek rywalizacja - mówił

W dzisiejszym spotkaniu w Białym Domu udział wezmą, poza Donaldem Trumpem i Wołodymyrem Zełenskim, prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Włoch Giorgia Meloni, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, prezydent Finlandii Alexander Stubb, sekretarz generalny NATO Mark Rutte i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

