W skrócie Spotkanie wysokiej rangi ws. Ukrainy w Paryżu zostało niespodziewanie odwołane.

Administracja USA rozważała udział w rozmowach, jednak Donald Trump wyraził rezerwę co do sensu takich spotkań.

Europejscy liderzy oczekiwali na ostateczne uzgodnienia z USA w kwestii propozycji pokojowych wobec Ukrainy.

Portal Axios informował w czwartek, powołując się na źródła ukraińskie i w Białym Domu, że w sobotę w Paryżu oczekiwane jest spotkanie wysokich rangą przedstawicieli USA z reprezentantami: Ukrainy, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii na temat amerykańskiego planu pokojowego.

Przypomnijmy jednak, że w czwartek Donald Trump zapowiedział, że USA mogą nie uczestniczyć w europejskich rozmowach dotyczących wojny w Ukrainie.

- W sobotę jest spotkanie. Zobaczymy, czy będziemy w nim uczestniczyć, czy nie. Powiedzieliśmy, że będziemy uczestniczyć w spotkaniu, jeśli uznamy, że są szanse... Chcą, żebym uczestniczył. Chcą, żebyśmy uczestniczyli. (...) Nie chcemy tracić dużo czasu - powiedział dziennikarzom w Gabinecie Owalnym.

USA. Oświadczenie Białego Domu w sprawie rozmów pokojowych

Wcześniej o rozmowach pokojowych w Europie mówiła rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt. Stwierdziła, że prezydent USA jest sfrustrowany Rosją i Ukrainą i dodała, że Waszyngton wyśle na rozmowy w weekend w Europie swojego przedstawiciela, "jeśli uzna, że spotkanie może być produktywne".

- Donald Trump ma dosyć spotkań dla samych spotkań. Nie chce więcej rozmów. Chce działań. Chce, by ta wojna się zakończyła - kontynuowała Leavitt.

Przekazała, że administracja USA w minionych tygodniach spędziła 30 godzin na spotkaniach z Rosjanami, Ukraińcami i Europejczykami.

Spotkanie w Paryżu odwołane? Europejscy liderzy chcieli sfinalizować dokument z USA

Spotkanie w Paryżu miało odbyć się w weekend. Takie doniesienia pojawiły się po środowej rozmowie telefonicznej Trumpa z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem oraz szefami rządów Wielkiej Brytanii i Niemiec, Keirem Starmerem i Friedrichem Merzem.

Kanclerz Merz powiedział w czwartek, że spodziewa się w weekend rozmów z administracją prezydenta USA na temat przedłożonych przez stronę europejską propozycji pokojowych dla Ukrainy.

Merz wyjaśnił, że w środowej rozmowie telefonicznej z Trumpem liderzy europejscy zaproponowali, że mogliby "sfinalizować dokument z amerykańskim rządem w ciągu weekendu".

