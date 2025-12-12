Wojna w Ukrainie
Niespodziewane doniesienia z Paryża. Spotkanie "wysokiej rangi" odwołane

Aleksandra Czurczak

Oprac.: Aleksandra Czurczak

Źródło w Pałacu Elizejskim poinformowało w piątek wieczorem, że nie dojdzie do sobotniego spotkania w Paryżu na temat Ukrainy. Jak donosiły wcześniej zagraniczne media, w spotkaniu mieli brać udział wysokiej rangi przedstawiciele Ukrainy, USA i krajów europejskich.

Niespodziewane doniesienia z Paryża. Spotkanie "wysokiej rangi" odwołane

  • Spotkanie wysokiej rangi ws. Ukrainy w Paryżu zostało niespodziewanie odwołane.
  • Administracja USA rozważała udział w rozmowach, jednak Donald Trump wyraził rezerwę co do sensu takich spotkań.
  • Europejscy liderzy oczekiwali na ostateczne uzgodnienia z USA w kwestii propozycji pokojowych wobec Ukrainy.
Portal Axios informował w czwartek, powołując się na źródła ukraińskie i w Białym Domu, że w sobotę w Paryżu oczekiwane jest spotkanie wysokich rangą przedstawicieli USA z reprezentantami: Ukrainy, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii na temat amerykańskiego planu pokojowego.

Przypomnijmy jednak, że w czwartek Donald Trump zapowiedział, że USA mogą nie uczestniczyć w europejskich rozmowach dotyczących wojny w Ukrainie.

    - W sobotę jest spotkanie. Zobaczymy, czy będziemy w nim uczestniczyć, czy nie. Powiedzieliśmy, że będziemy uczestniczyć w spotkaniu, jeśli uznamy, że są szanse... Chcą, żebym uczestniczył. Chcą, żebyśmy uczestniczyli. (...) Nie chcemy tracić dużo czasu - powiedział dziennikarzom w Gabinecie Owalnym.

    USA. Oświadczenie Białego Domu w sprawie rozmów pokojowych

    Wcześniej o rozmowach pokojowych w Europie mówiła rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt. Stwierdziła, że prezydent USA jest sfrustrowany Rosją i Ukrainą i dodała, że Waszyngton wyśle na rozmowy w weekend w Europie swojego przedstawiciela, "jeśli uzna, że spotkanie może być produktywne".

    - Donald Trump ma dosyć spotkań dla samych spotkań. Nie chce więcej rozmów. Chce działań. Chce, by ta wojna się zakończyła - kontynuowała Leavitt.

    Przekazała, że administracja USA w minionych tygodniach spędziła 30 godzin na spotkaniach z Rosjanami, Ukraińcami i Europejczykami.

      Spotkanie w Paryżu odwołane? Europejscy liderzy chcieli sfinalizować dokument z USA

      Spotkanie w Paryżu miało odbyć się w weekend. Takie doniesienia pojawiły się po środowej rozmowie telefonicznej Trumpa z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem oraz szefami rządów Wielkiej Brytanii i Niemiec, Keirem Starmerem i Friedrichem Merzem.

      Kanclerz Merz powiedział w czwartek, że spodziewa się w weekend rozmów z administracją prezydenta USA na temat przedłożonych przez stronę europejską propozycji pokojowych dla Ukrainy

      Merz wyjaśnił, że w środowej rozmowie telefonicznej z Trumpem liderzy europejscy zaproponowali, że mogliby "sfinalizować dokument z amerykańskim rządem w ciągu weekendu".

