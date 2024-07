Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił wniosek komisji śledczej w sprawie tzw. afery wizowej o ukaranie Jarosława Kaczyńskiego za niestawienie się na przesłuchanie. Poinformował o tym Zbigniew Bogucki z PiS. We wpisie przekazał, że to "kolejny dowód na to, że komisje w tym Sejmie to 'patokomisje'". Zwrócił się także do Michała Szczerby, którego nazwał "konstruktorem koncertowej kompromitacji" obecnego rządu.