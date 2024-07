Zamieszanie na komisji śledczej. Niespodziewane słowa polityka PiS

Do zamieszania na posiedzeniu doszło już po kilku minutach. Swoje wątpliwości wyraził na samym początku poseł PiS Krzysztof Szczucki, który dopytywał o tryb procedowania i sporządzenie zawiadomień do prokuratury. Wtedy też przewodnicząca komisji Magdalena Filiks (KO) doprecyzowała, że w czwartek komisja będzie głosowała tylko nad wnioskami o sporządzenie zawiadomień do prokuratury, a nie nad samym złożeniem ich do organów ścigania.

