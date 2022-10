Kaczyński o zawieszeniu Czarneckiego: Młody poseł nie dał rady

Prezes PiS w swoim wystąpieniu w Jedliczu (woj. podkarpackie) wytknął politykom Platformy Obywatelskiej, że ci "twardo bronili nawet tych, którzy byli nawet w trakcie rozprawy". - Tacy ludzie pełnili wysokie funkcje państwowe, dziś są z reguły w Senacie i nic im się nie dzieje. I oni śmią nas oskarżać? Nie twierdzę, że jesteśmy partią aniołów. Też pewne sytuacje się zdarzają, tylko my zakładamy, że będziemy na te sytuacje ostro reagować i reagujemy - mówił.

- Choćby ostatnio pewien młody poseł no... nie dał rady. To, już można powiedzieć, wisi. Znaczy, został zawieszony w prawach członka partii. Choć do domu było już niewiele - stwierdził Kaczyński.

Reklama

Następnie prezes PiS dodał, że "w polityce, trzeba przede wszystkim nie pić". - Mówię o piciu nadmiernym, żeby nie upijać się. Ale po drugie, trzeba też mieć trochę szczęścia - podsumował.

Kaczyński: Trzeba ciągle przypominać, co było wcześniej

- Jesteśmy w okresie prekampanii wyborczej. Pierwszym warunkiem jest to, by wygrać wybory przez naszą formację, która potrafi wiele dobrego zrobić dla kraju. Ale trzeba ciągle przypominać o tym, co było wcześniej - mówił prezes Kaczyński w swoim wystąpieniu.

Jarosław Kaczyński stwierdził, że jeśli chodzi o środki masowego przekazu, to przewagę mają przeciwnicy obozu rządzącego. - Kłamstwo, które nas atakuje, to zarówno to kłamstwo, które jest na ustach naszych przeciwników politycznych, jak i to zaostrzane przez nieprzychylne nam media - mówił.