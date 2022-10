Morawiecki: Sprowadzany węgiel jest dobrej jakości

Oprac.: Dawid Skrzypiński Polska

- Węgiel każdorazowo ściągany do Polski jest węglem wysokiej jakości, jest węglem o sprawdzanej jakości trzykrotnie - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej w Gdańsku. Szef rządu poinformował, że węgiel sprowadzany jest do Polski z 17 różnych kierunków. Wcześniej, pod kierownictwem premiera, odbyła się odprawa sztabu węglowego. Morawiecki odniósł się również do ostatnich wystąpień Donalda Tuska.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej ws. dystrybucji węgla / Adam Warżawa / PAP