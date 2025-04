Kadencja I prezesa Sądu Najwyższego trwa sześć lat, a obecnie pełniąca tę funkcję prof. Małgorzata Manowska objęła ją w maju 2020 roku. Jak się okazuje, niekoniecznie pozostanie ona na stanowisku do końca okresu, w którym może pełnić tę funkcję. Marcin Fijołek , współautor podcastu "Polityczny WF" , w najnowszym odcinku mówił o krążącym, nieoczywistym scenariuszu powiązanym ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi .

- W nim prof. Manowska rezygnuje wcześniej, mimo że ma jeszcze kilka, kilkanaście miesięcy, aby nowego I prezesa SN wskazał jeszcze prezydent Andrzej Duda . To jest trochę taki myk, jak przy odchodzącym PiS (podczas zmiany rządu - red.) z różnymi funkcjami przedłużanymi, trochę sztucznie, trochę poza kadencyjnością - mówił prowadzący "Graffiti" w Polsat News.

Marcin Fijołek zastanawiał się w podcaście Interii, czy takie zachowanie prof. Manowskiej byłoby fair, choć wiadomo, iż z urzędu odejść może w każdej chwili - to jej decyzja. Tymczasem nie wiadomo też, kto zostanie nową głową państwa , choć faworytem sondaży pozostaje kandydat KO Rafał Trzaskowski . W II turze najpewniej zmierzy się on z Karolem Nawrockim , wystawionym przez PiS.

Z kolei Piotr Witwicki , redaktor naczelny Interii, wskazał, że koncepcja wcześniejszej rezygnacji prof. Manowskiej " brzmi jak typowy, PiS-owski pomysł ", a już starożytni filozofowie mieli wielki dylemat, czy jeśli coś nie jest zabronione, to zawsze pozostaje moralne. - Możesz postępować zgodnie z prawem, a być niemoralnym - rozważał w "Politycznym WF-ie".

Potencjalne "zabetonowanie" fotela I prezesa SN to nie wszystko . Marcin Fijołek słyszał również o trzech możliwych następcach prof. Manowskiej, którzy są już gotowi i sondowani. Ich liczba ma związek z procedurą wyboru najważniejszego sędziego w Sądzie Najwyższym - prezydentowi przedstawia się właśnie trzech kandydatów, a on z tego grona wybiera jednego.

- Czy to też nie jest taki sygnał, że szeroko rozumiany obóz PiS - bo to też nie jest tak, że prof. Manowska to działaczka tej partii - jednak przygotowuje się na Trzaskowskiego - dodał dziennikarz.