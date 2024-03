Podobno prezes Kaczyński czeka na moją zgodę, aby zacząć zeznawać. No więc proszę mówić prawdę, całą prawdę i tylko prawdę - napisał premier Donald Tusk. To reakcja na słowa Jarosława Kaczyńskiego. Prezes Prawa i Sprawiedliwości przed komisją śledczą ds. Pegasusa złożył niekompletne przyrzeczenie. - Nie przyrzekam tego, że powiem wszystko, co wiem, bo po prostu bez pozwolenia ze strony premiera nie mogę tego zrobić - tłumaczył.