Giertych oskarża Kaczyńskiego. Prezes PiS odpowiada: Jestem dużo starszy

Do słów Kaczyńskiego odniósł się wieczorem na platformie X Roman Giertych . "Niby ci Jarku dobrze na komisji poszło, a zostaniesz za ten występ skazany. Teza, jakobym popełniał przestępstwa vatowskie jest o tyle zdumiewająca, że nawet twoja totalnie upolityczniona prokuratura tego nigdy nie twierdziła. Skąd to wziąłeś?" - zapytał poseł KO.

Kaczyński odpowiada Giertychowi. "Pytanie, dlaczego był zatrzymywany"

O wpis Giertycha zapytano Kaczyńskiego tuż po zakończeniu przesłuchania. - To pytanie, dlaczego był zatrzymywany i dlaczego zwolniono go ze względu na bardzo wysokie ciśnienie . Mi w życiu zdarzało się wyższe, niestety. Ale może dlatego, że jestem dużo starszy - odparł prezes PiS.

Prawdopodobnie Kaczyński odnosił się do zatrzymania Giertycha przez CBA w 2020 r. Chodzi o sprawę podejrzenia działania w grupie, która doprowadziła do wyprowadzenia ponad 90 mln zł ze spółki deweloperskiej. Podczas przeszukania jego domu Giertych miał zasłabnąć w łazience w obecności funkcjonariusza. Biegli po zbadaniu adwokata uznali, że z uwagi na stan zdrowia nie można go aresztować.