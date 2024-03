Złośliwości prezesa PiS. Wypomniał posłowi naleśnikarnię

Nieoczekiwanym "bohaterem" posiedzenia komisji ds. Pegasusa stała się naleśnikarnia, jaką niegdyś prowadził poseł KO Witold Zembaczyński. Wspomniał o niej zeznający prezes PiS Jarosław Kaczyński i nie było to w pozytywnym kontekście dla polityka współrządzącej formacji. W pewnym momencie doszło do kłótni, a szefowa komisji Magdalena Sroka apelowała, by "nie robić szopki".