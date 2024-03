Przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego zaplanowano na godzinę 11:00. Prezes PiS ma zostać zapytany przed komisją śledczą ds. Pegasusa m.in. o to, "czy podejmował decyzję na temat zakupu" programu.

- Podczas ich rządów dokonano zakupu systemu Pegasus, który działał bez jakiejkolwiek podstawy. Wmawiano nam wszystkim, że decyzja sądu zamyka temat, otóż nie zamyka - mówiła końcem lutego Magdalena Sroka, przewodnicząca komisji. Zdaniem posłanki prezes PiS "politycznie ponosi odpowiedzialność za to, jak PiS sprawowało rządy".

Pegasus. Jarosław Kaczyński stanie przed komisją śledczą

Tomasz Trela zapowiadał wcześniej, że Jarosław Kaczyński będzie jedną z pierwszych osób, które staną przed komisją śledczą ds. Pegasusa. - Sam jestem bardzo ciekawy, jak będzie tłumaczył się z tego wszystkiego Jarosław Kaczyński. Nie może mówić, że niczego nie wie i nic nie pamięta, jeśli sam ostatnio powiedział, że co prawda nie wie, ale słyszał, że Mateusz Morawiecki nie był podsłuchiwany. To wie czy nie? Jeśli nie wie, to od kogo słyszał? - mówił wiceprzewodniczący komisji.