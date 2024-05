- Jak wyszliśmy ze spotkania, pamiętam, że powiedziałem do Pawła Kukiza , że są to złodzieje i nie będziemy z nimi gadać - mówił o rozmowie, w której miał uczestniczyć jeszcze Zbigniew Ziobro .

Janusz Kowalski uderza w Stanisława Tyszkę. "Poseł-leniuch"

Zdaniem Kowalskiego jest to "wymyślanie bzdur tylko po to, aby wyjść jakoś ze swojego kłamstwa rzuconego kilka dni temu pod adresem PiS. "Świadczy to tylko o pośle Tyszce" - dodał. Polityk argumentował, że ówczesny poseł z ugrupowania Kukiz'15 "niewiele pamięta z zeszłej kadencji Sejmu".

Stanisław Tyszka nie chce jednak usiąść do rozmowy z posłem Suwerennej Polski. "Kłamstwo i konfabulacja ma krótkie nogi. Czego pan się boi? Myślał pan, że bezkarnie może pan kłamać po to, aby zwiększyć swoje szanse dostania się do Brukseli? Źle pan trafił" - skomentował tę decyzję Janusz Kowalski. "To, że pan odmawia konfrontacji przy kamerach wiele wyjaśnia" - uważa polityk.