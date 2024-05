Prokuratura zdradza szczegóły ws. Tomasza M. Wydano komunikat

Jak czytamy w piśmie prokuratury, śledczy przedstawili Tomaszowi M. zarzut popełnienia przestępstwa , polegającego m.in. na tym, że "przekraczał swoje uprawnienia i niedopełniał obowiązków poprzez dopuszczanie do udzielania wsparcia finansowego beneficjentom programów niespełniających warunków formalnych i merytorycznych do uzyskania dotacji".

Fundusz Sprawiedliwości. Prokuratura Krajowa wydała komunikat ws. Tomasza M.

Fundusz Sprawiedliwości. Posłowie stracą immunitety?

Rzecznik przypomniał, że poseł nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zgody Sejmu ze względu na immunitet. "W przypadku, gdy po uchyleniu immunitetu zaszłaby konieczność zarzucenia posłowi nowego czynu, ponownie zachodziłaby konieczność wnioskowania do Sejmu o wyrażenie zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej" - dodał.