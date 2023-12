Historyczny dzień w polskim Sejmie. Po niemal dwóch miesiącach od wyborów parlamentarnych, ma dojść do zmiany władzy. Wszystko wskazuje na to, że nastąpi to w wyjątkowych okolicznościach uruchomienia tzw. drugiego kroku konstytucyjnego, w którym to posłowie wybiorą premiera. Wyjaśniamy krok po kroku, jak będzie przebiegał dzień w Sejmie. Najpierw Mateusz Morawiecki wygłosi exposé, następnie posłowie zagłosują nad wotum zaufania dla jego rządu. Jeśli nie uzyska większości, to obecna opozycja zgłosi swojego kandydata na premiera, którym jest szef PO Donald Tusk.