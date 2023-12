Rząd ten nazywany jest tymczasowym, ze względu na trudności, jakie najprawdopodobniej napotka w kwestii uzyskania wotum zaufania. Klub PiS ma bowiem 191 posłów, co nie daje większości.

Szymon Hołownia: PiS od 15 października powinien się ograniczyć

- Umowy podpisane przez tymczasowy rząd PiS mogą być unieważnione - przekazał w rozmowie z Radiem ZET Szymon Hołownia, dodając: - PiS od 15 października powinien ograniczyć się do administrowania państwem, a nie wydawać publiczne pieniądze.

Marszałek Sejmu przekazał także, że "najważniejsze jednak jest to, by nowy rząd Donalda Tuska od razu wziął się do efektywnej pracy".