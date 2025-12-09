W skrócie Koalicja Obywatelska utrzymuje pozycję lidera w najnowszym sondażu z wynikiem 32,9 proc.

Partia Grzegorza Brauna notuje największy wzrost poparcia i przekracza próg wyborczy z 9,6 proc. głosów.

Lewica oraz inne mniejsze ugrupowania spadają poniżej progu wyborczego i nie weszłyby do Sejmu.

Z nowego sondażu Opinia24 przeprowadzonego na zlecenie TVN24 wynika, że największym zaufaniem Polek i Polaków cieszy się obecnie Koalicja Obywatelska. Partia zaliczyła wzrost o 1,2 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem sondażowni, co daje jej wynik 32,9 proc.

Tuż za nią znalazło się Prawo i Sprawiedliwość. Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego wskazało 24,6 proc. ankietowanych. Oznacza to, że spadek o 0,5 pkt proc.

Nowy sondaż. KO triumfuje, ale najwyższy wzrost poparcia odnotowuje partia Brauna

Podium zamykaKonfederacja, która podobnie jak PiS, mierzy się w nowym badaniu ze spadkiem zaufania respondentów. Na partię Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka swój głos oddałoby 13,2 proc. - o 1,4 pkt proc. mniej niż w sondażu z początku grudnia.

Pierwszą "trójkę" stara się dogonić Konfederacja Korony Polskiej, która zajmuje w zestawieniu miejsce tuż za podium. Na ugrupowanie Grzegorza Brauna wskazało 9,6 proc. ankietowanych.

Warto zauważyć, że partia odnotowała najwyższy spośród wszystkich obecnych w Sejmie wzrost poparcia. Jej słupek zaufania wzrósł o 3,4 pkt proc. Jest też ostatnią, która przekroczyłaby próg wyborczy.

Lewica pod progiem wyborczym. Wyniki nowego sondażu

Choć z sondażu opublikowanego na początku grudnia wynikało, że do Sejmu weszłaby jeszcze Lewica, w nowym zestawieniu znalazła się tuż pod progiem. Oddanie głosu na partię zadeklarowało 4,7 proc. pytanych, co stanowi spadek o 1,9 pkt proc.

Na miejsca w ławach sejmowych nie mogliby też liczyć posłowie Razem. Ugrupowanie Adriana Zandberga odnotowało wynik 2,5 proc. (spadek o 2,1 pkt proc.). Jego los podzieliłoby także Polskie Stronnictwo Ludowe (2,4 proc. - wzrost o 1,2 pkt proc.) i Polska 2050 (1,8 proc. - spadek o 1 pkt proc.).

3 proc. ankietowanych wskazało, że w wyborach postawiłoby na inną partię niż wymienione powyżej.

Sondaż zrealizowano w dniach 4-7 grudnia na reprezentatywnej próbie 1001 pełnoletnich Polaków.

