Grzegorz Braun ma powody do radości. Wyniki sondażu wskazują jasno

Paweł Sekmistrz

Paweł Sekmistrz

Partia Grzegorza Brauna mogłaby liczyć na 9,6 proc. głosów, gdyby wybory odbywały się teraz - wynika z nowego sondażu. Ugrupowanie odnotowało najwyższy wzrost poparcia spośród wszystkich obecnych w Sejmie względem analogicznego badania z początku miesiąca. Na prowadzeniu pozostaje Koalicja Obywatelska, która uzyskała 32,9 proc. głosów ankietowanych.

Mężczyzna z brodą i opaską na oku ujęty na tle sali posiedzeń polskiego parlamentu, w której widoczni są posłowie i trybuna z dużą biało-czerwoną flagą oraz orłem.
Partia Grzegorza Brauna zaliczyła najwyższy wzrost poparcia w sondażuWojciech Olkusnik / East News / Marysia ZawadaReporter

W skrócie

  • Koalicja Obywatelska utrzymuje pozycję lidera w najnowszym sondażu z wynikiem 32,9 proc.
  • Partia Grzegorza Brauna notuje największy wzrost poparcia i przekracza próg wyborczy z 9,6 proc. głosów.
  • Lewica oraz inne mniejsze ugrupowania spadają poniżej progu wyborczego i nie weszłyby do Sejmu.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Z nowego sondażu Opinia24 przeprowadzonego na zlecenie TVN24 wynika, że największym zaufaniem Polek i Polaków cieszy się obecnie Koalicja Obywatelska. Partia zaliczyła wzrost o 1,2 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem sondażowni, co daje jej wynik 32,9 proc.

Tuż za nią znalazło się Prawo i Sprawiedliwość. Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego wskazało 24,6 proc. ankietowanych. Oznacza to, że spadek o 0,5 pkt proc.

Nowy sondaż. KO triumfuje, ale najwyższy wzrost poparcia odnotowuje partia Brauna

Podium zamykaKonfederacja, która podobnie jak PiS, mierzy się w nowym badaniu ze spadkiem zaufania respondentów. Na partię Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka swój głos oddałoby 13,2 proc. - o 1,4 pkt proc. mniej niż w sondażu z początku grudnia.

Pierwszą "trójkę" stara się dogonić Konfederacja Korony Polskiej, która zajmuje w zestawieniu miejsce tuż za podium. Na ugrupowanie Grzegorza Brauna wskazało 9,6 proc. ankietowanych.

Zobacz również:

Lider Konfederacji Sławomir Mentzen
Polska

Akcja Konfederacji przed szpitalami w całej Polsce. "Rozbić monopol NFZ"

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

    Warto zauważyć, że partia odnotowała najwyższy spośród wszystkich obecnych w Sejmie wzrost poparcia. Jej słupek zaufania wzrósł o 3,4 pkt proc. Jest też ostatnią, która przekroczyłaby próg wyborczy.

    Lewica pod progiem wyborczym. Wyniki nowego sondażu

    Choć z sondażu opublikowanego na początku grudnia wynikało, że do Sejmu weszłaby jeszcze Lewica, w nowym zestawieniu znalazła się tuż pod progiem. Oddanie głosu na partię zadeklarowało 4,7 proc. pytanych, co stanowi spadek o 1,9 pkt proc.

    Na miejsca w ławach sejmowych nie mogliby też liczyć posłowie Razem. Ugrupowanie Adriana Zandberga odnotowało wynik 2,5 proc. (spadek o 2,1 pkt proc.). Jego los podzieliłoby także Polskie Stronnictwo Ludowe (2,4 proc. - wzrost o 1,2 pkt proc.) i Polska 2050 (1,8 proc. - spadek o 1 pkt proc.).

    3 proc. ankietowanych wskazało, że w wyborach postawiłoby na inną partię niż wymienione powyżej.

    Sondaż zrealizowano w dniach 4-7 grudnia na reprezentatywnej próbie 1001 pełnoletnich Polaków.

    Zobacz również:

    Donald Tusk powinien pozostać premierem? Najnowszy sondaż
    Polska

    Polacy podzieleni w sprawie Donalda Tuska. Niewielka przewaga w sondażu

    Dorota Hilger
    Dorota Hilger
    Żurek w "Gościu Wydarzeń": Wielu Polaków jest nabieranych na kryptowalutyPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze