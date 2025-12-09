Polacy podzieleni w sprawie Donalda Tuska. Niewielka przewaga w sondażu
Czy Donald Tusk powinien pozostać na stanowisku premiera do końca kadencji? Takie pytanie postawiono respondentom w najnowszym sondażu. Niemal 46 proc. oceniło, że szef rządu powinien zrezygnować. Jednak niewiele mniej badanych wskazuje, że Tusk winien zachować stanowisko.
W skrócie
- Ponad 45 proc. Polaków uważa, że Donald Tusk nie powinien być premierem do końca kadencji.
- Prawie tyle samo ankietowanych (40,5 proc.) jest przeciwnego zdania i chce, by Tusk pozostał na stanowisku.
- Sondaż pokazuje wyraźny podział opinii społecznej oraz znaczny odsetek niezdecydowanych.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
W najnowszym sondażu, przeprowadzonym w dniach 25-26 listopada, Polacy zostali zapytani, czy obecny premier Donald Tusk powinien pozostać na stanowisku szefa rządu do końca obecnej kadencji.
Opinie Polaków względem premiera Tuska okazały się mocno podzielone - niemal tyle samo respondentów opowiada się za rezygnacją szefa Rady Ministrów, co chciałoby widzieć go na tym stanowisku przez następne lata.
Najwięcej ankietowanych, choć z niewielką przewagą, odpowiada się za rezygnacją Tuska - taką opcję wskazało łącznie 45,7 proc. osób, z czego 26,5 proc. wybrało opcję "zdecydowanie nie", a 19,2 proc. "raczej nie".
Donald Tusk powinien pozostać na stanowisku premiera? Najnowszy sondaż
Niewiele mniej badanych sądzi natomiast, że premier powinien w najbliższych latach dalej sprawować swoją funkcję. Taką odpowiedź wskazało łącznie 40,5 proc. respondentów, z których odpowiedź "zdecydowanie tak" wybrało 21,7 proc., a "raczej tak" 18,8 proc.
Stanowiska w tej sprawie nie zabrało 13,8 proc. ankietowanych, którzy wybrali opcję "trudno powiedzieć".
W tym samym okresie zapytano także o ogólną ocenę rządu Donalda Tuska. Blisko 43 proc. ankietowanych wystawiło mu negatywną ocenę. Przeciwnego zadania było nieco ponad 33 proc. badanych.
W najbliższą sobotę miną dwa lata od ponownego objęcia przez polityka Koalicji Obywatelskiej urzędu premiera.
Badanie pracowni UCE Research na zlecenie Onetu zostało przeprowadzone w dniach 25-26 listopada 2025 roku metodą wywiadów internetowych (CAWI) na próbie 1021 dorosłych Polaków w wieku od 18 do 80 lat.