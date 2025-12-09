W skrócie Ponad 45 proc. Polaków uważa, że Donald Tusk nie powinien być premierem do końca kadencji.

Prawie tyle samo ankietowanych (40,5 proc.) jest przeciwnego zdania i chce, by Tusk pozostał na stanowisku.

Sondaż pokazuje wyraźny podział opinii społecznej oraz znaczny odsetek niezdecydowanych.

W najnowszym sondażu, przeprowadzonym w dniach 25-26 listopada, Polacy zostali zapytani, czy obecny premier Donald Tusk powinien pozostać na stanowisku szefa rządu do końca obecnej kadencji.

Opinie Polaków względem premiera Tuska okazały się mocno podzielone - niemal tyle samo respondentów opowiada się za rezygnacją szefa Rady Ministrów, co chciałoby widzieć go na tym stanowisku przez następne lata.

Najwięcej ankietowanych, choć z niewielką przewagą, odpowiada się za rezygnacją Tuska - taką opcję wskazało łącznie 45,7 proc. osób, z czego 26,5 proc. wybrało opcję "zdecydowanie nie", a 19,2 proc. "raczej nie".

Donald Tusk powinien pozostać na stanowisku premiera? Najnowszy sondaż

Niewiele mniej badanych sądzi natomiast, że premier powinien w najbliższych latach dalej sprawować swoją funkcję. Taką odpowiedź wskazało łącznie 40,5 proc. respondentów, z których odpowiedź "zdecydowanie tak" wybrało 21,7 proc., a "raczej tak" 18,8 proc.

Stanowiska w tej sprawie nie zabrało 13,8 proc. ankietowanych, którzy wybrali opcję "trudno powiedzieć".

W tym samym okresie zapytano także o ogólną ocenę rządu Donalda Tuska. Blisko 43 proc. ankietowanych wystawiło mu negatywną ocenę. Przeciwnego zadania było nieco ponad 33 proc. badanych.

W najbliższą sobotę miną dwa lata od ponownego objęcia przez polityka Koalicji Obywatelskiej urzędu premiera.

Badanie pracowni UCE Research na zlecenie Onetu zostało przeprowadzone w dniach 25-26 listopada 2025 roku metodą wywiadów internetowych (CAWI) na próbie 1021 dorosłych Polaków w wieku od 18 do 80 lat.

