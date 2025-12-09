W skrócie Konfederacja zorganizowała akcję "Ratujmy system ochrony zdrowia" przed szpitalami.

Krzysztof Bosak skrytykował politykę rządu Donalda Tuska i wskazał na pogarszające się warunki w szpitalach pomimo wzrostu budżetu NFZ.

NFZ odnotowuje znaczący deficyt, w związku z czym Ministerstwo Zdrowia zaproponowało znaczące cięcia w jego budżecie.

Akcja Konfederacji odbywała się pod hasłem "Ratujmy system ochrony zdrowia". Sławomir Mentzen informując o niej udostępnił również mapę z zaznaczonymi szpitalami, przed którymi miały odbyć się konferencje.

Do inicjatywy odniósł się również inny lider partii Krzysztof Bosak.

"Dzisiaj działacze Konfederacji w całym kraju przeprowadzają akcję protestacyjną przeciwko niszczeniu systemu ochrony zdrowia przez rząd Donalda Tuska. W kilkudziesięciu miastach nagłaśniamy patologie, te lokalne i te ogólnokrajowe - szpitale zagrożone bankructwem, zamykane oddziały, odwoływane zabiegi, likwidowane programy posiłków dla pacjentów, połamane obietnice wyborcze" - stwierdził za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Według Bosaka budżet NFZ w ciągu ostatnich pięciu lat się podwoił, "a mimo to jakość i dostępność opieki zdrowotnej spada". "Tego problemu nie rozwiąże się tylko dosypywaniem kolejnych miliardów" - napisał Bosak. Według niego, aby rozwiązać problemy w chronie zdrowia, "trzeba na czele systemu postawić fachowców".

Jak zobaczyć można w mediach społecznościowych Konfederacji, działacze partii pojawili się we wtorek przed placówkami w: Wejherowie, Toruniu, Suwałkach, Radomiu, Garwolinie, Wrocławiu, Łodzi, Pile, Trzebnicy, Żywcu, Łomży, Kaliszu, Gnieźnie, Białymstoku, Chełmie, Elblągu czy Bielsku-Białej.

Kryzys w służbie zdrowia. NFZ z dużym deficytem

Niedawno portal "Business Insider" opublikował pismo Ministerstwa Zdrowia do Ministerstwa Finansów z propozycją obniżenia kosztów NFZ o ponad 10 mld zł w 2026 roku. To efekt sytuacji finansowej, w jakiej znajduje się NFZ, który jeśli cięcia weszłyby w życie, i tak odnotowałby niemal 13 mld deficyt. O dokumencie tym w "Politycznym WF-ie" mówili także dziennikarz Polsat News Marcin Fijołek oraz redaktor naczelny Interii Piotr Witwicki.

W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Zdrowia zorganizowało szczyt medyczny, podczas którego dyskutowano nad sytuacją w ochronie zdrowia. Premier Donald Tusk zapewniał podczas niego, że "NFZ nie jest bankrutem".

- Nie możemy dzisiaj sobie opowiadać, że doszło do katastrofy, zapaści, bankructwa, w sytuacji, kiedy wiele miliardów złotych więcej wydajemy co roku na ochronę zdrowia - mówił premier.

Szczyt zdrowotny zorganizował również prezydent Karol Nawrocki, który wyrażał zaniepokojenie sytuacją w ochronie zdrowia. - Bardzo niepokoją mnie informacje o zamykaniu oddziałów położniczych, o odwoływanych operacjach i zabiegach, także onkologicznych - stwierdził.

