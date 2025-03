O ile w piątek było sporo słońca, to pierwszy dzień weekendu przyniesie więcej chmur oraz silniejszy wiatr. Cały czas jednak nasz kraj będzie w zasięgu rozległego wyżu, więc pogorszenie pogody nie będzie gwałtowne.

Mimo pogorszenia pogody sobota będzie ciepła: tylko nad morzem temperatury będą jednocyfrowe: od 6 do 9 st. C. W reszcie kraju będzie cieplej: od 10 stopni na północy do około 15 na południu i zachodzie.