Skład ropy w Kraju Krasnodarskim płonie od blisko dwóch dni. Stacja Kawkazskaja zaatakowana została 19 marca przez ukraińskie drony , co doprowadziło do pożaru. Uszkodzony został między innymi rurociąg między zbiornikami.

Pożar, zdaniem rosyjskich propagandystów, miał być spowodowany ukraińskim uderzeniem. Po kilkudziesięciu minutach do sprawy odniósł się Sztab Generalny Ukrainy, który zdementował te doniesienia .

" Oskarżenia są bezpodstawne . Wymieniona stacja niejednokrotnie była ostrzeliwana przez samych Rosjan . (…) Warto dodać, że wcześniej wojska rosyjskie wykorzystywały rury gazociągu (prowadzącego do Sudży) do przemieszczania swoich jednostek" - napisano w komunikacie.

Miejscowość Sudża do niedawna kontrolowana była przez ukraińskie jednostki. Ze względu na działania ofensywne Rosjan musiały się jednak wycofać z miejscowości .

Stacja dystrybucji gazu Sudża jest częścią gazociągu Urengoj-Pomary-Użhorod. Do 1 stycznia wykorzystywana była przez Rosjan do transportu gazu do Europy. Decyzją Kijowa tranzyt został jednak wstrzymany.