W najnowszym odcinku programu "Lepsza Polska " Dorota Gawryluk zaprosiła gości do dyskusji na temat polskiej polityki zagranicznej oraz bezpieczeństwa naszego kraju w związku z agresywną postawą Rosji .

"Lepsza Polska". Paweł Zalewski: Krytyka polityki PiS przez Sikorskiego zasłużona

"Lepsza Polska". Lejb Fogelman: Europa musi przestawić się na tryb wojenny

- Putin przestawia ekonomię i mówi, że będzie gotowy za trzy lata. On rujnuje Rosję tylko po to, żeby mieć ten pistolet, który przystawi Europie do głowy - powiedział.