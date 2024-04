Problem w Europie narasta. Ekspert: Trzeba usunąć zasiłki

W najnowszym odcinku programu "Lepsza Polska" Dorota Gawryluk zaprosiła gości do dyskusji o demografii i migracji . - Katastrofa demograficzna w Polsce i innych krajach Europy. Czy jedynym ratunkiem są migranci? - pytała swoich gości.

Pakt migracyjny. "Nie tędy droga"

- Interes Polski jest taki, że potrzebujemy rozsądnej polityki migracyjnej - mówiła Bojemska, członkini rządu Mateusza Morawieckiego . Przyznała, że najważniejsze jest, aby przyjeżdżający do Polski chcieli tutaj pracować. Pakt migracyjny - w jej opinii - to część innej historii i dotyczy rozwiązania problemu europejskiego.

"Lepsza Polska". Ekspert o sytuacji z lat 90. XX wieku

- Z pewnością wyjściem jest uszczelnienie granic - mówił Michał Kot. Ekspert zastanawiał się, dlaczego największe problemy społeczne dotyczą migrantów napływających do państw południa Europy.

Prof. Strzelecki przypomniał sytuację z lat 90. w Polsce . - Otworzyliśmy się na migrantów z Czeczenii. Umieszczano ich w ośrodkach dla azylantów. Izolowano ich od społeczeństwa. W ośrodkach panowały trudne warunki. Okazało się, że jedynym sposobem na poprawę ich losu była ucieczka do innych państw - relacjonował.

"Błędna polityka Angeli Merkel"

- Powinno skłonić się migrantów do przestrzegania naszego systemu wartości ? - pytała swoich gości prowadząca.

Dorota Bojemska oceniła, że to "pewna naiwność". - Nie możemy na siebie brać odpowiedzialności za błędną politykę migracyjną Angeli Merkel . Mamy nieco inne problemy niż w innych krajach UE - mówiła była minister.

Temat dzietności i migracji. "Dziś walczymy w Europie ze skutkami"

- Trzeba usunąć przyczyny migracji do Europy, jak np. zasiłki. Dziś walczymy w Europie ze skutkami - przekonywał z kolei Michał Kot. Jak zaznaczył, pakt migracyjny nie mówi o usuwaniu przyczyn. Dotyczy tylko uszczelniania granic UE.

Michał Kot dodał, że Polska powinna zwrócić oczy w kierunku Polonii rozsianej po całym świecie. Specjalista argumentował, że część z nich być może chciałaby wrócić do ojczyzny, ale zatrzymują ich np. kłopoty natury prawnej.

Prof. Gwiazdowski rozwinął tę myśl. - Niech do Polski przyjadą dzieci i wnuki tych, którzy zostali po drugiej wojnie światowej, np. w krajach byłego ZSRR. Wydajmy pieniądze na ich kształcenie - zaznaczył.

Nowe rozwiązanie dla ukraińskich dzieci. Padły słowa o "poprawności politycznej"

- Czy w Polsce potrzebni są migranci, czy może powinniśmy się przyzwyczaić się do nowych okoliczności, gdy rodzi się nas po prostu mniej? - pytała dalej Dorota Gawryluk.

W odpowiedzi Robert Gwiazdowski zwrócił uwagę na perspektywę ludzi starszych, którzy będą żyć w marnych warunkach. - Nie będzie miał kto pracować na ich emerytury - wskazywał. - 100 kobiet rodzi 130 dzieci. To znaczy, że 65 to dziewczynki. Jeżeli utrzymają poziom dzietności swoich mam, to urodzą 80 dzieci - a 40 z nich będzie dziewczynkami. Pięć pokoleń i nie będzie emerytur - wieszczył.