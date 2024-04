"Lepsza Polska". Gen. Różański o tarczy antyrakietowej

Prof. Grochmalski: Niemcy chcą ugrać dominację

Jego zdaniem, jeśli system proponowany przez Berlin będzie uzupełniał "nasze zasoby", to należy rozważyć przystąpienie . - Tylko to jest nadal projekt polityczny, w którym Niemcy chcą ugrać dominację w systemie bezpieczeństwa europejskiego - powiedział.

Wojciech Skurkiewicz: Jesteśmy już bardzo zaawansowani

Przypomniał, że w Polsce są już dwa zestawy baterii Patriot , sześć kolejnych jest zamówionych. - Narew plus wchodzi na wyposażenie polskiego wojska. I tu jest wymierny udział polskiego przemysłu obronnego, Pilica od wielu lat, Piorun również, więc jesteśmy daleko z przodu - powiedział. Zdaniem polityka przyłączenie się do inicjatywy Berlina oznaczałoby dla Polski opóźnienie zdolności.

Polityk PiS: Słuchaliśmy wojskowych

Były wiceminister obrony przyznał, że nie uczestniczył bezpośrednio w rozmowach na temat tarczy europejskiej, która została odrzucona przez poprzedni rząd. - My słuchaliśmy tego czego oczekują wojskowi (...). To nie my politycy jesteśmy ekspertami, tylko to wojskowi - podkreślił.