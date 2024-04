Wzywam wszystkie kraje europejskie, aby stały się bardziej fińskie. Innymi słowy, lepiej przygotowane - mówił Alexander Stubb. Prezydent Finlandii wezwał kraje NATO do rozpoczęcia przygotowań do możliwego konfliktu zbrojnego z Federacją Rosyjską. Jednocześnie podkreślił, że w najbliższych latach, jego zdaniem, do takiego starcia nie dojdzie.