Umowa koalicyjna. Opozycja nie kryje swojego zadowolenia

Politycy opozycji nie kryją swojego zadowolenia, którego upust dają w mediach społecznościowych. "Pierwsza jawna umowa programowa polskiego rządu. Nowa jakość polityki w praktyce. Gwarancja bezpiecznej zmiany. Do przodu!" - przekazał Szymon Hołownia w serwisie X.

"Cztery ugrupowania demokratyczne podpisały dziś deklarację o współpracy we wspólnym rządzie. To wielki zaszczyt, ale i wielka odpowiedzialność. Dziękujemy wszystkim wyborczyniom i wyborcom za zaufanie!" - dodał.

Umowa koalicyjna. PiS: "Ani szczegółów, ani 100 konkretów"

Komentarzy, odnoszących się do parafowania umowy koalicyjnej, nie zabrakło także po stronie obecnie rządzącej partii. "Szybki rzut oka na podpisaną umowę i od razu pojawiają się pytania do Platformy Obywatelskiej o ich złożone obietnice" - zaczął Piotr Müller, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

"Czy w 2024 zrealizujecie obiecane: podwyższenie kwoty wolnej od podatku do wysokości 60 tysięcy złotych?, podwyżki dla nauczycieli w wysokości 30 proc.?, podwyżki dla pozostałych pracowników budżetówki w wysokości 20 proc.?" Czy ktoś z Waszych koalicjantów zablokował te propozycje? Czy sami to usunęliście? Przecież to był Wasz program" - pytał w poście.