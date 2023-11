Rozłam w szeregach Lewicy. "Nie wejdziemy do rządu"

Rada krajowa partii Razem w nocy przyjęła uchwałę, która zakłada, że politycy przynależący do tego ugrupowania nie zdecydowali się na wejście do nowego rządu i objęcie stanowisk w jakichkolwiek ministerstwach. Mimo to poprą rząd lidera KO Donalda Tuska - potwierdziła w rozmowie z Interią Dorota Olko z partii Razem.