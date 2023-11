- Sprawy idą w dobrą stronę , chcieliśmy pokazać to w dzień wigilii Święta Niepodległości. Jesteśmy gotowi, chcę podziękować wszystkim, którzy włożyli dużo patriotycznej determinacji w trakcie negocjacji - powiedział Donald Tusk. Według byłego premiera "umowa koalicyjna będzie zbiorem drogowskazów do pracy".

- Tworzymy nadzieję i grunt do bezpiecznej zmiany . Chcemy zaproponować umowę, w której nikt z nas nie rezygnuje ze swojej tożsamości, ale razem tworzymy coś więcej - powiedział Szymon Hołownia.

- Czytając tekst umowy koalicyjnej część może będzie miała niedosyt, ale od ucierania się poglądów będzie sala Sejmu (...). To pierwsza jawna umowa koalicyjna polskiego rządu, bo chcemy nowej polskiej polityki - dodał lider Polski 2050.

Nowa koalicja podpisała umowę. "Łączymy siły, żeby odmienić sposób myślenia o Polsce"

Głos jeszcze przed złożeniem podpisów zabrał także Władysław Kosiniak-Kamysz. - To jest pierwszy krok, ale bez tego porozumienia, gdzie nas więcej łączy niż dzieli, nie byłoby kolejnych etapów. A ważne jest bezpieczeństwo Polaków, bezpieczeństwo polskich rodzin (...). To łączy niezależnie od poglądów i światopoglądów - zwracał uwagę Władysław Kosiniak-Kamysz.

- To jest odpowiedzialny moment. To umowa szerokiego kompromisu - zawsze ktoś będzie niezadowolony, ale też zadowolony - tłumaczył Włodzimierz Czarzasty. - Uznajemy ten kompromis jako Lewica. Wiele rzeczy trzeba będzie w przyszłości określić dokładniej (...). Łączymy siły, żeby odmienić sposób myślenia o Polsce - dodał wicemarszałek Sejmu.

- Wysyłamy sygnał do Europy i świata. Polska wraca na mapę krajów praworządnych - mówił z kolei Robert Biedroń. Współprzewodniczący Lewicy ujawnił, że negocjacje nie były łatwe, a partia nie może rezygnować ze swojej wrażliwości. - Jednym z pierwszy projektów ustaw, które stworzymy będzie ustawa dot. przerywania ciąży - dodał europoseł. Na koniec wystąpienia podzielił się refleksją, że pięciu liderów przypomina mu "avengersów".

- Wszystko mamy dogadane i byśmy wszystkich o tym poinformowali w momencie, kiedy pan prezydent dałby nam szansę na to, żeby pan premier Donald Tusk przedstawił skład swojego rządu. A do momentu, kiedy pan premier nie będzie przedstawiał swojego rządu, nie będziemy rozmawiali o personaliach . Tak ustaliliśmy i zdania w tej sprawie nie zmienimy - relacjonował przebieg rozmów Włodzimierz Czarzasty.

Umowa koalicyjna. Kiedy pełny skład rządu?

Liderzy opozycji nie zdecydowali się w piątek na podanie pełnego składu rządu. - To, jak będzie wyglądał skład rządu, będzie ogłoszone pewnie wtedy, jak będziemy tworzyli ten rząd już ostatecznie - za 3-4 tygodnie - mówił o poranku Krzysztof Gawkowski z Lewicy.

Prezydent wyznaczył premiera z PiS