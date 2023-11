Umowa koalicyjna. Podano nazwiska marszałków Sejmu i Senatu

Co więcej, w umowie koalicyjnej podano również kandydatów na marszałków Sejmu - będą to Szymon Hołownia i Włodzimierz Czarzasty. Lider Polski 2050 miałby pełnić funkcję od 13 listopada 2023 do 13 listopada 2025, z kolei współprzewodniczący Nowej Lewicy od 14 listopada 2025 do końca kadencji.