"Skrajna prawica i lewica w Polsce oskarżają Izrael o umyślne morderstwo we wczorajszym ataku" - napisał w serwisie X Yacov Livne. Cytując m.in. Krzysztofa Bosaka stwierdził, że "antysemici zawsze pozostaną antysemitami, a Izrael pozostanie demokratycznym Państwem Żydowskim, które walczy o swoje prawo do istnienia. Również dla dobra całego świata zachodniego".

W ten sposób izraelski ambasador ocenił sprawę ataku Sił Obrony Izraela na konwój World Central Kitchen , w którym zabito polskiego wolontariusza. Według izraelskich mediów (m.in. Haaretz) wojsko miało na przestrzeni dwóch kilometrów aż trzy raz dokonać nalotu, co sugerowało działanie z premedytacją.

"Brak słów. Wyjątkowa bezczelność . Poproszę jeszcze coś o współudziale Polski w Holokauście , do kompletu" - skomentował historyk prof. Stanisław Żerko.

Wpis ambasadora Izraela skrytykowany. "Ohydztwo tego roku"

"Szanowny Panie Ambasadorze, idąc tokiem Pańskiej argumentacji - ja potępiam morderczy rajd Hamasu z 7 października, byłem w jednym z zaatakowanych kibuców i widziałem rozmiar tego barbarzyństwa; nie zgadzam się również na zakłócanie jakichkolwiek obrzędów religijnych. Czy daje mi to prawo, by stwierdzić, że atak na pracowników organizacji humanitarnej jest czymś niedopuszczalnym, Izrael powinien wziąć odpowiedzialność za śmierć obywatela Polski, a winni zostać osądzeni?" - taki wpis zamieścił w serwisie X poseł PiS Radosław Fogiel .

"Wpis pomija ważny kontekst. Polski wolontariusz został zabity przez IDF w izraelskim ataku na Strefę Gazy. Konwój został zbombardowany trzykrotnie, co do tego nie ma żadnych wątpliwości" - napisali użytkownicy odwołując się m.in. do artykułu "Guardiana".