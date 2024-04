Czterech urzędników z Izraela - pragnących zachować anonimowość - potwierdziło w rozmowie z "New York Times", że rząd tego państwa jest odpowiedzialny za ostrzał w Damaszku, ale zaprzeczyło, że zaatakowany obiekt posiadał status misji dyplomatycznej.

Odmienny pogląd wyraził ambasador Syrii w Iranie Szafik Dajub, który ocenił, że było to " jawne i całkowite naruszenie wszelkich międzynarodowych konwencji i norm ".

Syria. Iran wskazuje na Izrael. Powodem atak

Ministerstwo obrony Syrii poinformowało w poniedziałek, że siły zbrojne Izraela przeprowadziły tego dnia nalot na konsulat Iranu w Damaszku. Według syryjskich mediów państwowych zginęło co najmniej sześć osób, w tym generał brygady Mohammad Reza Zahedi, dowódca elitarnej irańskiej jednostki Al-Kuds w Syrii i Libanie.

Z kolei "NYT" przekazał, że w uderzeniu zginęło co najmniej trzech wyższych rangą irańskich dowódców i czterech innych oficerów, którzy nadzorowali tajne operacje Teheranu w regionie Bliskiego Wschodu. Dziennik ocenił, że była to jedna z najbardziej krwawych izrael skich operacji wymierzonych w Iran . Podkreślono również, że te ataki trwają od lat, a ich celem są przede wszystkim dowódcy wojskowi oraz naukowcy zajmujący się badaniami jądrowymi.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Iranu zastrzegło sobie prawo do podjęcia działań odwetowych. Choć nikt oficjalnie nie przyznał się do przeprowadzenia nalotu, syryjskie władze przypisały odpowiedzialność Izraelowi.

Konflikt między Iranem a Izraelem

26 marca "Times of Israel" przekazał za Syryjskim Obserwatorium Praw Człowieka z siedzibą w Wielkiej Brytanii, że co najmniej dziewięciu proirańskich bojowników, w tym ich przywódca, zginęło w nalotach na obiekt wojskowy we wschodniej części Syrii.