Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia, złożył rezygnację ze stanowiska - potwierdził rzecznik prasowy resortu. To drugi wiceminister, po Pawle Zgórzyńskim z MRPiPS, który podaje się do dymisji. W zeszłym tygodniu decyzję o dymisji, w związku ze startem w wyborach do Parlamentu Europejskiego, podjął minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz.