Dariusz Barski odwołany. "Sędziowie RP" zabrali głos w sprawie

"Czynności podjęte przez prokuratora generalnego, który 12 stycznia 2024 roku wręczył panu prokuratorowi Dariuszowi Barskiemu 'dokument stwierdzający, że przywrócenie go do służby czynnej 16 lutego 2022 roku przez poprzedniego prokuratora generalnego pana Zbigniewa Ziobro , zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów i nie wywołało skutków prawnych', a tym samym - powołanie pana Dariusza Barskiego do pełnienia funkcji prokuratora krajowego miało być bezskuteczne, stanowią rażące naruszenie prawa" - czytamy w uchwale zamieszczonej na stronie "Sędziowie RP".

W piątek Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że przywrócenia prokuratora Dariusza Barskiego do służby czynnej w 2022 roku dokonano bez podstawy prawnej. Jak podało MS, powoduje to, że od 12 stycznia, nie będąc już w służbie czynnej, nie spełnia on przesłanek do bycia prokuratorem krajowym i od piątku nie pełni tej funkcji. Resort sprawiedliwości przekazał też, że prokurator Prokuratury Krajowej Jacek Bilewicz został pełniącym obowiązki prokuratora krajowego.