Będzie blokada budynku PK. Zapowiedź zastępcy prokuratora generalnego

W sobotnim wywiadzie w Telewizji Republika zastępca prokuratora generalnego Robert Hernand zapowiedział, że nie wpuści do budynku Prokuratury Krajowej wskazanego przez premiera p.o. PK Jacka Bilewicza.

- Wprowadzone zarządzenie dotyczy kwestii wejścia do budynku Prokuratury Krajowej i odnosi się do prawa wejścia dla osób z wejściówkami stałymi, ale także trybu wydawania innych wejściówek - oświadczył.

- Sytuacja jest wyjątkowa i bardzo smutna . Jestem pierwszy raz w takiej sytuacji, że omija się ustawę i interpretuje się przepisy w ten sposób, by obejść kompetencję prezydenta do wyrażenia lub niewyrażenia pisemnej zgody pierwszego zastępcy prokuratora generalnego, nie można nazwać inaczej, jak oczywistym naruszeniem prawa - przekazał Hernand.

Minister sprawiedliwości podjął decyzję. PK odpowiedziała

W piątek Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że przywrócenia prokuratora Dariusza Barskiego do służby czynnej w 2022 r. dokonano bez podstawy prawnej.

Jak podało MS, powoduje to, że od 12 stycznia, nie będąc już w służbie czynnej, nie spełnia on przesłanek do bycia Prokuratorem Krajowym i od piątku nie pełni tej funkcji. Resort sprawiedliwości przekazał też, że Prokurator Prokuratury Krajowej Jacek Bilewicz został pełniącym obowiązki Prokuratora Krajowego.