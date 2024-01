Spór o kierownictwo Prokuratury Krajowej rozgorzał po piątkowym komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości. Adam Bodnar poinformował, że prokurator krajowy Dariusz Barski przestaje pełnić swoją funkcję. Powołał się na opinie prawne, zgodnie z którymi dawny współpracownik Zbigniewa Ziobry nie powinien jej obejmować w pierwszej kolejności. Decyzję krytykuje Suwerenna Polska.

- Doszło do próby zmiany ustroju w Polsce. Doszło do próby podeptania demokracji, podeptania państwa prawa. To już nie ustawy, ale wola polityczna jest decydująca. Prowadzi to do chaosu, anarchii. Jest próba usunięcia jednego z podstawowych organów państwa, jakim jest prokurator krajowy - powiedział Marcin Warchoł.

Według polityka prawicy powołanie p.o. Prokuratora Krajowego Jacka Bilewicza "to zamach stanu".

- Składamy zawiadomienie w imieniu klubu PiS na ministra Adama Bodnara i jego współpracowników, w tym prokuratora uzurpatora Jacka Bilewicza (...) Pan prokurator Barski pozostaje Prokuratorem Krajowym - dodał były minister sprawiedliwości w trzecim rządzie Mateusza Morawieckiego.

Dwugłos w prokuraturze. Reaguje premier i prezydent

Zmiany w PK negatywnie oceniają zastępcy Prokuratora Generalnego, którzy w sobotę skierowali list do prof. Adama Bodnara. Piszą w nim, że "ominął przepisy prawa", a sposób "usunięcia ze stanowiska Dariusza Barskiego jest bezprawne", a celem Donalda Tuska i Adama Bodnara to "zawłaszczenie prokuratury do celów politycznych".

Zapytany w piątek m.in. o tę kwestię premier Donald Tusk w wywiadzie dla TVN24, TVP i Polsat News odparł, że "nie ma żadnych wątpliwości, że nie mamy dwóch Prokuratorów Krajowych".

- Ja chcę, żebyśmy uznali, że jeśli ktoś mówi o sobie, że jest nadal Prokuratorem Krajowym, mimo decyzji Prokuratora Generalnego, to nie jest tak, że on nadal jest - powiedział premier.

Do decyzji Prokuratora Generalnego odniósł się także prezydent. "Zmiana na stanowisku Prokuratora Krajowego to zgodnie ustawą kompetencja Premiera i Prokuratora Generalnego we współdziałaniu z Prezydentem" - napisał prezydent w mediach społecznościowych. "Działanie A. Bodnara bez udziału Premiera i Prezydenta to kolejne rażące naruszenie prawa (ustawy i art. 7 Konstytucji)" - dodał.

