"Do innych istotnych zmian dotyczących aktywów, nieruchomości, pojazdów w rodzinie prezydenta Ukrainy w ubiegłym roku nie doszło" - dodano.

Z deklaracji z 2023 roku wynikało, że Zełenski i jego rodzina zarobili łącznie 12 mln 423 tys. hrywien (ponad 1,1 mln zł) . Dla porównania dochód z obligacji skarbowych w 2024 roku był wyższy o ok. 1,1 mln hrywien (ponad 100 tys. zł).

Z najnowszych doniesień brytyjskiego tygodnika "The Economist", powołującego się na źródła w ukraińskim rządzie wynika, że W ołodymyr Zełenski bierze pod uwagę start w kolejnych wyborach. Jak podaje tygodnik, wybory miałyby się odbyć jeszcze latem tego roku.

"The Economist" wskazuje, że 5 maja ukraiński parlament będzie głosować nad przedłużeniem stanu wojennego, który obowiązuje do 8 maja. Zniesienie stanu wojennego otworzyłoby furtkę do rozpisana wyborów prezydenckich.