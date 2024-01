"Ostra wymiana zdań" między Bodnarem a prokuratorami

W piątek wieczorem w Prokuraturze Krajowej doszło do starcia między ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem a prokuratorami Robertem Hernandem i Michałem Ostrowskim .

"Przekazali ministrowi prosto w oczy, że naprawdę będą ostro z nim walczyć i nie uznają jego decyzji o pozbawieniu funkcji Barskiego" - poinformowało źródło portalu. Jak dodano, "doszło tam do bardzo ostrej wymiany zdań".

"Pana decyzja jest bezprawna i ma charakter uznaniowy"

Bodnar odpowiedział, że było to "mocą decyzji pana premiera Donalda Tuska". Wyjaśnił, że odwołanie Prokuratora Krajowego nastąpiło na podstawie art. 47, który mówi o przywróceniu prokuratora ze stanu spoczynku do służby czynnej.

Jak wyjaśnił Hernand, "pan prokurator w każdym czasie mógł powrócić ze stanu spoczynku do stanu czynnego. Pana decyzja jest bezprawna i ma charakter uznaniowy , więc pan Prokurator Krajowy jest nadal Prokuratorem Krajowym".

Minister sprawiedliwości podjął decyzję. PK odpowiedziała

W piątek Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że przywrócenia prokuratora Dariusza Barskiego do służby czynnej w 2022 r. dokonano bez podstawy prawnej.

Jak podało MS, powoduje to, że od 12 stycznia, nie będąc już w służbie czynnej, nie spełnia on przesłanek do bycia Prokuratorem Krajowym i od piątku nie pełni tej funkcji. Resort sprawiedliwości przekazał też, że Prokurator Prokuratury Krajowej Jacek Bilewicz został pełniącym obowiązki Prokuratora Krajowego.