Hojny gest Elona Muska. Miliarder zapłacił wyborcom, czy złamał prawo?

Według Brennan Center for Justice na Uniwersytecie Nowojorskim, środowisko związane z Muskiem wydało co najmniej 17,5 mln USD na wsparcie Schimela, to ponad 20 proc. z 81 mln wydanych łącznie na kampanie obojga kandydatów. Szacuje się, że jest to najdroższy wyścig o nominację sędziowską w historii USA.