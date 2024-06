"Kurtyna została zerwana". Jarosław Kaczyński komentuje zatrzymanie żołnierzy

- Rzeczywiście ten rząd to wstyd i hańba, ale ja nie mam zamiaru tutaj mnożyć różnego rodzaju określeń. Chciałem tylko powiedzieć na czym polega istota rzeczy - rozpoczął czwartkowe wystąpienie na briefingu prasowym Jarosław Kaczyński.

Zatrzymanie żołnierzy. Jarosław Kaczyński: Kurtyna została zerwana

Polityk podkreślił, że "istota rzeczy polega na tym, że co prawda zmieniono narrację i to radykalnie (...), natomiast nie zmieniono w gruncie rzeczy polityki, bo za tą narracją kryją się właśnie ci, którzy zatrzymują żołnierzy, którzy robią to, co do nich należy i mają pełne prawa to robić". Reklama

- To jest istota tego, co się dzieje, tego niebywałego skandalu, który dzisiaj ma miejsce. Nie ma premiera, nie ma rządu podkreślił lider Zjednoczonej Prawicy. - Mamy jakieś nieprawdopodobne zamieszanie, jeżeli chodzi o podejmowane decyzje, ale to zamieszanie w moim przekonaniu nie jest przypadkowe. Jest po prostu próbą wyjścia z tej sytuacji, z której z jednej strony są zobowiązania na zachód, co oznacza także praktycznie na wschód, czyli wobec Niemiec, ale to znaczy, że także przynajmniej w jakiejś mierze wobec Rosji i z drugiej strony nie można w tej chwili, że tę granicę otwieramy, nie można doprowadzić do najazdu, bo to by się dla tej władzy musiało źle skończyć - stwierdził.

- Kurtyna została zerwana i teraz widać, jak to jest naprawdę - stwierdził Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS dodał, że "jeżeli nie będzie pełnego zdecydowania, (...) to ta granica nie będzie naprawdę szczelna, a druga strona będzie przekonana, że ten rząd skruszeje". Według Kaczyńskiego "niedopuszczalne jest takie zachowanie względem żołnierzy. - Jeśli sprawy żołnierzy kończą się sprawami karnymi, to jest to różnica między tym, co się deklaruje, a co się faktycznie dzieje - przekonywał Kaczyński. Reklama

Zatrzymanie żołnierzy na granicy. Władysław Kosiniak-Kamysz reaguje

W środę wieczorem portal Onet ujawnił sprawę trzech polskich żołnierzy, którzy zostali zatrzymani po oddaniu 43 strzałów ostrzegawczych w kierunku forsujących granicę polsko-białoruską migrantów. Dwóch wojskowych oskarżono o przekroczenie uprawnień i narażenie życia innych osób. Mężczyźni pozostają na wolności, jednak zostali zawieszeni w czynnościach służbowych i oddani pod dozór przełożonego wojskowego.

Publikacja wywołała falę komentarzy i reakcji politycznych. Krótko przed północną wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zdeklarował w mediach społecznościowych, że "zawsze będzie stał po stronie honoru polskich żołnierzy". Napisał również, że sytuacja jest "nie do przyjęcia", a "działania Żandarmerii Wojskowej wobec zatrzymanych zostaną bezwzględnie wyjaśnione".

Z kolei premier Donald Tusk w czwartek rano przekazał, że odebrał meldunek od szefa MON, a "postępowanie prokuratury i Żandarmerii Wojskowej wobec naszych żołnierzy budzi uzasadniony niepokój i gniew ludzi". "Oczekuję szybkich wniosków i decyzji organizacyjnych, prawnych oraz personalnych" - oznajmił premier za pośrednictwem serwisu X. Reklama

Artykuł aktualizowany.

