- My, razem z Ministerstwem Obrony, mamy wniosek o zawieszenie sprawy… z pozytywną decyzją o wysłaniu Iwana Iwanowicza do udziału w specjalnej operacji wojskowej (propagandowa nazwa wojny w Ukrainie - red.) - mówił, cytowany przez prokremlowską agencję TASS, obrońca Popowa.

Jak przypominają amerykańskie media, generał Iwan Popow był cenionym dowódcą 58. rosyjskiej armii . Prowadził on kilka operacji w trakcie wojny w Ukrainie, czym zyskał sobie przychylność także wśród szefostwa sztabu. Do czasu.

W lipcu 2023 do mediów wyciekła wiadomość głosowa , którą Popow wysłał do swoich żołnierzy. Skrytykował wówczas dowództwo armii, a także Ministerstwo Obrony Rosji.

To wystarczyło do odsunięcia cenionego dowódcy od działań w Ukrainie. Początkowo trafił on do Syrii, gdzie służył w randze zastępcy szefa rosyjskiego kontyngentu. Jednak zemsta Gierasimowa i Szojgu wciąż nad nim ciążyła. Do maja 2024 roku.