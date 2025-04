Szpitale przyjęły ponad 3700 osób , które miały trudności z oddychaniem - poinformowało we wtorek tamtejsze ministerstwo zdrowia.

Tylko w prowincji Musanna zanotowano co najmniej "700 przypadków podduszenia" - poinformowała AFP.

Ucierpieli również mieszkańcy Nadżafu - w tej prowincji do szpitali przewieziono ponad 250 osób. Z kolei w sąsiedniej Kadisiji również z powodu problemów z oddychaniem hospitalizowano ponad 300 osób.

Najwięcej poszkodowanych odnotowano w Basrze - tam ponad tysiąc osób trafiło do szpitali.

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania uderzenia burzy piaskowej . Widać na nich, że widoczność miejscami spadała praktycznie do zera, a powietrze z pomarańczowego stawało się wręcz czerwone:

W poniedziałek wieczorem Murtadha al-Ibrahimi, gubernator prowincji Di Kar, ogłosił stan wyjątkowy . Dzięki temu zmobilizowano do zwiększonej pracy nie tylko państwowe, lecz również prywatne szpitale. Tam oraz w Nadżafie służby cywilne były postawione w stan wyjątkowy.

Widoczność wynosiła "zero"

Burza piaskowa spowodowała tymczasowe zamknięcie międzynarodowego lotniska w Basrze . Loty z Arabii Saudyjskiej przekierowywano do stolicy Iraku, Bagdadu. W samej Basrze do praktycznie zerowej widzialności doszły problemy z awariami sieci elektrycznej. Przez pewien czas nie funkcjonowały również porty lotnicze w Nadżafie .

Problemy spowodowane przez burze piaskowe nie ograniczały się jedynie do Iraku. W poniedziałek drobny piasek utrzymywał się nad całym sąsiednim krajem - Kuwejtem. Miejscowa służba meteorologiczna ostrzegała, że widzialność spadała do "mniej niż 100 metrów, a na niektórych terenach do zera".