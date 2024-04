- Razem z panią premier prezentowaliśmy podczas naszego spotkanie zbieżne poglądy - wskazał premier. Przyznał, że priorytetem jest bezpieczeństwo obu państw, regionu i Europy. Wskazał też cel: mobilizowanie innych krajów do wspierania Ukrainy wobec rosyjskiej agresji.

Donald Tusk o zagrożeniu z Białorusi

- Mamy coraz więcej sygnałów, że reżim Łukaszenki chce wykorzystać ponownie kwestię presji na naszą granicę wschodnią dla uzyskania celów politycznych, dezintegracji, destabilizacji oraz własnego pseudopaństwowego biznesu - podkreślił Tusk. Zaznaczył, że temat nielegalnej migracji i kontroli granicy będzie tematem rozmów z politykami, którzy przyjechali do Warszawy.

Atak cybernetyczny. Rozmowa premierów Polski i Estonii

Szef polskiego rządu wypowiedział się na temat zamrożonych rosyjskich aktywów. - Wykorzystanie samych zysków z tych aktywów to już coś, ale to na pewno nie wystarczy, dla mnie to jest jasne - podkreślił. Ostateczna decyzja będzie wymagała uzyskania niezbędnej większości w gronie sojuszników.