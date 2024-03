Litwa. Protest Polaków w Wilnie

Litwa. Polonia protestuje, resort odpowiada

Jedna z protestujących Polek wskazywała, że uczeń szkoły polskiej ma prawo pobierać naukę w języku ojczystym. - Wydaje mi się to śmieszne. Jeśli jesteśmy w polskiej szkole, to języka polskiego powinno się tam uczyć do 12. klasy. Jeśli ktoś chce uczyć się po litewsku, to idzie do szkoły litewskiej - mówiła, cytowana przez LRT.