Donald Tusk w Berlinie. Mówił o reparacjach i zasięgu Iskanderów

Tusk podczas wspólnej konferencji ze Scholzem zauważył, że historia "okazała niezwykle okrutna i zaskakująca". - Kilka lat temu nikt by nie pomyślał, że Polska i Niemcy będą ściśle współpracowały w obronie Ukrainy przed rosyjską agresją - uznał, dodając, iż przez wiele lat w Europie "trywialne interesy brały górę nad geopolitycznym rozsądkiem i wyobraźnią".

Polski premier ocenił, że w przyszłości Europy najważniejsze jest to, aby wyciągnąć wnioski z przeszłości. - Pierwszym naszym przykazaniem powinno być dbanie o jedność Europy w konfrontacji z agresywną polityką Rosji i to w każdym wymiarze - podkreślił.

Zwiększenie produkcji sprzętu wojskowego i broni. Donald Tusk: To bezdyskusyjny priorytet

Zdaniem polskiego polityka "duże zwiększenie zdolności produkcyjnych sprzętu wojskowego i broni muszą nastąpić w ciągu najbliższych miesięcy". - To nie jest nasz wybór. Nie chcieliśmy żadnej konfrontacji, to jest konieczność. UE jest osiem razy większą gospodarką niż gospodarka rosyjska , mamy sześć razy większą populację niż Rosja - wyliczył.

Z tego względu - w ocenie Tuska - "nie ma żadnego powodu, abyśmy byli tak znacznie słabsi militarnie niż Rosja". - To bezdyskusyjne priorytety - uznał.

Premier RP odniósł się również do protestów rolników, do których dochodzi w państwach Unii Europejskiej , również w Polsce i w Niemczech. - Nie możemy lekceważyć ich argumentów (...). Będę argumentował (...), abyśmy znaleźli wspólne rozwiązanie na rzecz większej elastyczności, jeśli chodzi o Zielony Ład, jak i import produktów żywnościowych z Ukrainy - podkreślił.

Donald Tusk w Berlinie. Olaf Scholz o Trójkącie Weimarskim

Wcześniej głos zabrał kanclerz Niemiec Olaf Scholz. - To dla mnie bardzo ważne, że możemy się razem spotkać. Polska i Niemcy są przyjaciółmi, choć nasze państwa łączy burzliwa historia (...). Niezmierzone jest cierpienie, jakie my Niemcy wyrządziliśmy naszym polskim sąsiadom. To nasza niemiecka zbrodnia - rozpoczął, przypominając o odpowiedzialności jego państwa za II wojnę światową.