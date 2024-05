"Dużo tego było wczoraj. Wizja Polski " - napisał w czwartek na platformie X premier Donald Tusk . Do wpisu szef rządu dołączył screenshot hejterskiego posta, wymierzonego w jego osobę. Jego treść brzmiała następująco: "Słowacy dali nam dzisiaj przykład co należy zrobić z Donaldem Tuskiem jeśli uwali CPK..".

Donald Tusk pokazał wpis. Chodzi o zamach na Słowacji

- Trzeba liczyć się, że w każdej chwili może być sytuacja, jak na Słowacji. Wiele osób odgraża, wygraża nam, przeważnie politykom prawicy i jest na to przyzwolenie obecnie rządzących - stwierdziła w czwartek Beata Kempa. W rozmowie z Radiem Zet kandydatka PiS do PE powiedziała jednak, że to Donald Tusk krytykując opozycję, "rozochoca zwolenników, wyznawców, którzy czują większy imperatyw, by mocniej atakować".